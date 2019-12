VIDEO - Pour son 800e anniversaire, la cathédrale de Metz reçoit une nouvelle cloche

Metz, France

La cathédrale de Metz a reçu un cadeau exceptionnel pour son 800e anniversaire : une nouvelle cloche, baptisée Paul, et qui a été bénie ce jeudi, à l'occasion de la messe de la St-Etienne à qui la cathédrale est dédiée.

La bénédiction d'une cloche est rare. "C'est la première fois que je vois, et donc que je célèbre le baptême d'une cloche", avoue même Jean-Christophe Lagleize, l'évêque du diocèse, qui a présidé cette messe. D'ailleurs, la dernière fois, à la cathédrale de Metz, "c'était en l'an 2000, explique Renaud Batrylla, le donateur de la nouvelle cloche. 19 ans après, il y aura donc une sixième cloche dans la tour du Chapitre de la cathédrale."

Au cours de cette messe, Mgr Lagleize a fait "sonner, encenser la cloche. On peut dire qu'elle participe avec nous, le jour où elle est bénie, on parle même du baptême des cloches." Une cérémonie qui a ému les nombreuses personnes qui avaient fait le déplacement. "Comme ce sont des événements rares, on tâche d'en profiter autant qu'on peut", raconte un jeune paroissien.

C'est toujours un symbole fort de voir une nouvelle cloche qui va annoncer les joies et les peines. — Un paroissien

"Cette cloche symbolise à la fois le temps où les gens ont été sauvés par ces cloches qui sonnaient, et à la fois les jours de gloire, de joie, de bonheur", décrit une autre femme, qui a tenu à prendre des photos de la nouvelle cloche pour la montrer à ses proches.

La messe a été célébrée par Mgr Lagleize.

Une cloche qui était destinée à une autre église

Mais Paul, comme cette cloche a été baptisée, était à l'origine destinée à une autre église. "C'est une cloche qui m'a été léguée par un ami, explique en effet Renaud Batrylla. Elle devait être dédiée à une autre église en France, mais elle ne pouvait pas l'accueillir à cause de son poids."

En effet, il s'agit d'une "cloche de 500 kg, qui ne peut pas tenir dans nos petits clochers". Le jeune homme de 25 ans, qui s'apprête à entrer au séminaire, et qui est aujourd'hui le parrain de Paul, a donc proposé à la cathédrale de Metz de lui offrir sa cloche, et sa demande a été acceptée.

La cloche va encore rester exposée quelques jours dans la cathédrale de Metz avant d'être installée aux côtés de cinq autres cloches, dans la tour du Chapitre.