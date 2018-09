La rivière Sée dans le Sud-Manche s'est colorée en pourpre ce jeudi 13 septembre. Et elle sera même vert fluo ce vendredi ! Un phénomène qui a surpris de nombreux riverains et pêcheurs.

Ponts, France

Une rivière couleur rouge vif, le spectacle est surprenant, voir effrayant. Jeudi 13 septembre pendant toute la matinée, la Sée, entre le bourg de Tirepied et Ponts-sous-Avranches, est devenue complètement rouge pendant plusieurs heures. Pas de panique et aucun danger, il s'agit d'un simple colorant alimentaire... pour simuler une pollution de la rivière !

On simule une pollution avec du colorant, pour déterminer en combien de temps une vraie nappe de pollution descendrait la rivière, par exemple un camion qui se renverserait sur un pont et déverserait des hydrocarbures" - Astrid Gesnouin, du syndicat des eaux potables de l'Avranchin et du Granvillais

Une rivière vert fluo ce vendredi matin

Les essais visent à déterminer la vitesse de propagation d'une pollution éventuelle, afin de déterminer l'emplacement le plus sûr pour une future pompe qui captera de l'eau depuis la Sée pour alimenter la station d'eau potable d'Avranches.

Ce vendredi de nouveaux essais ont lieu au cours de la matinée, la rivière va prendre une nouvelle couleur entre Tirepieds et Pont-sous-Avranches. Cette fois ce sera non plus du rouge, mais du vert fluo.