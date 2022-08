VIDÉO - Pourquoi y a-t-il une "fête de la saucisse" au pays du magret en Dordogne ?

A Saint-Geniès en Périgord noir, à la fin août, c'est la "Fête de la saucisse". Le village n'a aucune tradition culinaire de la saucisse, alors pourquoi la fête a-t-elle pris ce nom? Pour le buzz. Et ça marche.

Pierrot, mascotte de la fête de la saucisse et supposé père du nom de la fête, devant l'école de Saint-Geniès.

C'est le weekend de toutes les fêtes en Périgord noir, ces samedi 20 et dimanche 21 août. Mais parmi la soirée électro au château de Commarque, ou Les Pétaroux à la noix à La Cassagne, et toutes les fêtes de villages, il y en a une qui attire l'oeil : La fête de la saucisse, à Saint-Geniès. Elle a lieu depuis 13 ans. Mais pourquoi une fête dédiée à cette charcuterie en boyau, en plein pays du magret de canard ? France Bleu Périgord a posé la question au comité des fêtes de Saint-Geniès, les organisateurs.

La réponse est simple. Au départ, c'est une fête de village comme il y en a tant d'autres en Dordogne, avec rampeau, ventriglisse et soirée mousse. Mais "elle a été renommée par des fils de bouchers", sourient les organisateurs. Maxime Marrant, le président du comité des fêtes, et lui-même fils du boucher de Saint-Geniès, explique : "Les anciens du comité faisaient toutes les fêtes de village du coin. Ils avaient fait la fête du Tripou dans le Cantal, et ils ont voulu un nom d'aliment, ils ont choisi la saucisse".

Le nom fait le succès de l'événement. Les vidéos sur les réseaux sociaux des organisateurs aussi : "Le nom fait rire les gens, et du coup ils viennent de loin !". Maxime Marrant a commandé 150 kg de saucisses et beaucoup de futs de bière aussi.