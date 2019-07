VIDÉO | Près de 16 000 cyclistes sont attendus au village de l'Étape du Tour à Albertville

135 kilomètres de course entre Albertville et Val Thorens, en Savoie. Près de 16 000 coureurs s'élancent ce dimanche pour l'Étape du Tour, une cyclosportive ouverte à tous. Les inscrits arrivent généralement dans le département quelques jours avant le départ, afin de retirer leurs dossards.

Albertville, France

Ce ne sont pas tous des pros, mais ils n'auront rien à envier à leurs idoles du Tour de France. 16 000 cyclistes sont attendus à Albertville, en Savoie, pour participer à l'Étape du Tour ce dimanche. 135 kilomètres à parcourir jusqu'à Val Thorens, avec 4 563 mètres de dénivelé positif, entre le Beaufortin et la Tarentaise.

Jean Sulpice ou Julien Lizeroux parmi les coureurs

Dans le peloton, il y aura des Français mais aussi des Anglais, des Tchèques ou encore des Suédois. Mais avant de monter sur le vélo, ils se retrouvent tous dans le village de l'Étape du Tour, près de la Halle Olympique d'Albertville. "On leur donne une grande enveloppe blanche", explique Blandine, une des bénévoles. "Dedans, il y a le dossard et la plaque pour le vélo."

Sur cette partie du stand, on s'occupe des numéros de dossards de 1 à 1 000. "Ce sont les numéros qui vont partir les premiers, ce sont ceux qui ont fait les meilleurs résultats les années précédentes." Dont un certain Jean Sulpice, chef deux étoiles au Guide Michelin ou encore le skieur Julien Lizeroux. "Mais pas de selfie ni d'autographe", préviens Blandine. "On est là pour travailler et remettre les dossards, mais on discute un peu."

Garder ses déchets dans les poches sous peine de disqualification

Des sacs sont ensuite distribués aux coureurs, tout comme une petite pochette en toile, qui sert à mettre les déchets. "On peut l'accrocher au vélo", explique Paola, une des bénévoles. Et les participants ont intérêt à s'en servir. "Si on les trouve à jeter des déchets n'importe où ils sont disqualifiés." Simple et efficace pour faire comprendre à certains cyclistes les conséquences de leur manque de savoir-vivre. "Un emballage de gel énergétique jeté sur la route peut finir dans le champ d'un éleveur de brebis", raconte Gilles, membre de l'association Green Cycling. "Et comme la brebis aime le sucre, elle va manger l'emballage et mourir d'une occlusion intestinale."

Chaque participant à la course reçoit un sac à dos, distribué par une équipe de bénévoles hyper motivés. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les membres de cette association cycliste de protection de la nature seront dimanche dans le peloton, pour participer à la course, mais aussi pour rappeler les bons comportements à avoir quand on traverse la montagne.