VIDEO : Près de Cahors, mobilisation générale pour piéger un kangourou

Le wallaby arpente les champs entre les communes de Cremps et Esclauzels dans le Lot. Le mammifère s’est échappé cet été de son élevage à Concots. Les vétérinaires de la Préfecture du Lot vont tenter de le capturer avec l'aide des louvetiers du département.

C’est une histoire insolite que les riverains des communes de Cremps et Esclauzels vivent depuis jeudi dernier. Si vous traversez régulièrement ces communes du Lot, alors vous aurez peut-être la chance de croiser le mammifère. Il avait disparu des radars depuis cet été avant qu’un habitant de Cremps tombe nez à nez avec le kangourou, dans son jardin. Depuis, il divague entre les champs et routes du coin. Plusieurs riverains l’ont de nouveau aperçu. Le kangourou avait déjà été vu fin août près de Cahors.

Nouvelle apparition

À quelques kilomètres de Cremps, le kangourou continue sa route vers la commune d'Esclauzels où il a été vu pas plus tard que ce mercredi matin par un habitant. Le maire Martin Poinsot est stupéfait de savoir qu'un tel animal divague dans sa commune : "Ce n'est pas tous les jours qu'on doit gérer ce genre de cas ici à Esclauzels. Quelques riverains ont eu la chance de le voir. Il n'était pas craintif, c'est qu'il doit se plaire ici " ironise-t-il. La maire de Cremps Nathalie Ricard a également réagi. Si l'animal est aperçu, il faut alerter la gendarmerie. "D'après mes derniers échanges avec les riverains, _il serait proche de la départemental 911 qui relie Rodez à Cahors_, entre d'Esclauzels, Aujols et donc Cremps".

"On tente de familiariser l'animal à une zone pour l'attraper"

La Préfecture du Lot et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) essaye depuis dix jours de mettre en place un dispositif pour capturer l'animal qui se trouverait actuellement sur la commune d'Esclauzels. Un arrêté préfectoral a été pris dans ces deux villages du Lot. L'Office française de la biodiversité du Lot et la préfecture sont en charge de l'opération.

Pas évident de capturer le wallaby selon le directeur-adjoint de la DDCSPP du Lot Eric Marouseau : "Depuis dix jours nous essayons de l'avoir. _En premier lieu, grâce à un fusil hypodermique mais il se déplace assez vite et bouge beaucoup_". Alors il faut s'adapter au mode de vie de l'animal selon le directeur-adjoint pour l'attraper. "Un lieutenant de louveterie tente depuis quelques jours d'alimenter le kangourou avec des pommes, des carottes afin de l’appâter et le fixer sur une zone pour pratiquer un tir anesthésique ou le faire rentrer dans un piège".

Évidemment l'Office française de la biodiversité la préfecture souhaitent le capturer vivant pour le transférer par la suite en Dordogne dans un parc zoologique.