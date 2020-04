VIDÉO - Privé de Céline Dion aux Vieilles Charrues, il reproduit le concert en bonbons !

Le concert de Céline Dion, prévu le 16 juillet prochain aux Vieilles Charrues, est annulé à cause de l'épidémie de Coronavirus. Pour vous consoler, un trentenaire breton a reproduit le concert dans son jardin. Et il l'a filmé. On s'y croirait, presque !

"Parce que je ne pouvais pas attendre l'année prochaine, un peu d'humour dans ce monde de brutes", écrit Jean-Marie Le Floch, à la fin de sa vidéo. Cet habitant de Plélo (Côtes d'Armor), âgé de 30 ans, a reproduit, dans son jardin, le concert de Céline Dion qui devait avoir lieu le 16 juillet prochain à Carhaix (Finistère) au festival des Vieilles Charrues. Le show a été annulé cette semaine à cause de l'épidémie de Coronavirus.

"Je me doutais que le festival, malheureusement, allait être annulé. Alors, je me suis dit pourquoi pas !? Ça peut-être drôle", explique Jean-Marie qui "écoute de temps en temps du Céline Dion à la maison et en soirée avec les amis".

Quelques Kapla pour la scène, quelques lumières et... des bonbons pour "donner l'envergure au public", et hop, on se croirait presque sur la prairie de Kerampuilh à Carhaix ! "En faisant mes courses, je suis passé devant le rayon des bonbons. Les nounours me faisaient de l’œil", s'amuse le trentenaire.

Pour la petite histoire, Jean-Marie n'avait pas réussi à obtenir des places pour le concert du 16 juillet. "Malheureusement je travaillais le jour de la mise en vente des places, raconte Jean-Marie. J’avais missionné plusieurs amis pour se connecter sur le site. Je ne m’attendais pas à ce que les places partent aussi vite".

Au mois, d'octobre, les places avaient été vendues en un temps record.