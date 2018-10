Paris, France

On connaissait les célébrations à la "Mbappé" qui se font un peu partout sur les terrains du monde entier. On sait aussi que le maillot du numéro 7 du PSG se vend de plus en plus. Mais désormais, il faut se faire une raison, Kylian Mbappé est aussi chanté.

Le premier son à la gloire du prodige du PSG est venu du rappeur JXSE mais celui qui nous vient de Sofia en Bulgarie est plus surprenant... Le rappeur Fyre a sorti un titre "Kylian Mbappé" à la mi-août qui devrait atteindre le million de vues dans quelques jours sur Youtube.

On vous épargne le texte en intégralité car on ne maîtrise pas trop le Bulgare (sic)... mais certains internautes se sont lancés.

Trouvé sur internet : "Jeune champion-Kylian Mbappé

Insaisissable comme Kylian Mbappé

Toujours fidèle-Kylian Mbappé Je suis célèbre comme Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, Kylian Mbappé ... wesh wesh Kylian Mbappé(x2)

J'arrive, j'arrive, tu m'attends, halte

Compte ma monnaie... — Christel (@christelgerard1) October 9, 2018