VIDEO - Punkie, la chatte kleptomane qui aime voler les gants de jardin des voisins

"C'est peut-être l'odeur de la terre sur les gants qui fait la kiffer !" Dylan a compté, sa chatte Punkie a rapporté une dizaine de gants de jardin à la maison. Et elle ne se contente pas de voler les voisins, même son maître est victime de sa cleptomanie : "Que ce soit mes caleçons, mes chaussettes... et même des fois des éponges de cuisine, elle est contente !"

Auparavant dans la région parisienne, Dylan, âgé de 28 ans, a emménagé à Challans il y a quelques mois. Alors forcément, vis-à-vis de ses nouveaux voisins, il est un peu ennuyé de voir tous ces gants de jardin stockés devant sa maison. Il a donc lancé un appel sur Facebook : "C'est vrai que c'est un peu embêtant quand un animal vole des affaires, surtout quand ce ne sont pas les nôtres. Et je me suis dit aussi, autant prévenir les gens de faire attention à leurs affaires pour éviter que je me retrouve avec des soutien-gorges, des culottes, des caleçons qui ne m'appartiennent pas non plus !"

L'appel sur Facebook a marché. Une dame a vu le post de Dylan, elle a ainsi récupéré sa paire de gants et en a parlé à un voisin qui, lui, avait perdu plusieurs paires. "Depuis, il range bien ses gants !", raconte Dylan en riant. Punkie, elle, continue à faire sa chatte-pardeuse : "Il n'y a pas longtemps, elle m'a ramené un masque jetable. Si elle pouvait ramener des choses plutôt propres, j'aimerais mieux ! Mais bon, elle participe à l'environnement, on va dire !"

Punky est une voleuse de gants de jardin pas très discrète. - Dylan Pillet

Punkie, 8 ans, a des tendances cleptomanes depuis qu'elle est maman. "Quand ses chatons ont eu 3-4 semaines, elle commençait à descendre les caleçons, les chaussettes. Je pense que c'était pour leur montrer comment chasser ou prendre une proie et depuis elle a gardé cette habitude." Punkie n'a pas trop réussi son éducation, c'est la seule des quatre chats de Dylan à avoir ce comportement de chasseur !