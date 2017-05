VIDEO | Quand Catherine et Liliane soutiennent le Racing club de Strasbourg

Quand le duo Catherine et Liliane, incarné notamment par le Strasbourgeois Alex Lutz, soutiennent le Racing club de Strasbourg et l'association Femmes de foot avant le match de la possible montée en Ligue 1 face à Bourg-Péronnas, humour et féminisme sont au rendez-vous.

Catherine et Liliane aux couleurs du Racing club de Strasbourg dans une courte vidéo décalée : le duo d'humoristes incarné notamment par le Strasbourgeois Alex Lutz a encore frappé, en vue du possible match de la montée en Ligue 1 face à Bourg-Péronnas lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 2.

Une vidéo qui envoie un message fort aux femmes de football : rendez-vous au stade de la Meinau pour soutenir votre équipe "parce qu'y a pas de raison" comme disent Catherine et Liliane, Catherine qui revisite le célèbre maillot de l'équipe en coiffe alsacienne.

Le duo déclare adhérer officiellement à l'association Femmes de foot pour inciter les femmes à vivre à fond leur passion et remplir les stades, comme les hommes.

