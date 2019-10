VIDÉO : Quand Christophe Castaner place Bayonne... en Béarn

Bayonne, France

"Ce qui s'est passé hier [lundi], à 15h20, quand un individu s'est présenté devant la mosquée de Bayonne, [...] ce n'est pas Bayonne, ce n'est pas le Pays du Béarn, ça n'est pas non plus la France". La séquence est toujours accessible ce mercredi, sur le compte Twitter de Christophe Castaner.

Interrogé mardi dans l’hémicycle de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a hésité, bafouillé, mais s'est trompé sur ce sujet hautement sensible dans les Pyrénées-Atlantiques, en semblant placer Bayonne dans le Béarn, et non dans le Pays Basque. Ce qui lui a bien sûr valu quelques rappels à l'ordre sur les réseaux sociaux.

D'autres rappellent un autre cafouillage géographique, lorsqu’Emmanuel Macron avait évoqué "l’île de la Guyane". Bref, la séquence à fait parler sur les réseaux sociaux.

Des blagues qui apportent un peu de légèreté alors que l’enquête se poursuit, après l'attaque à la mosquée.