Avant que les professionnels se jettent dans la course Paris-Roubaix ce dimanche 8 avril 2018, France Bleu Nord a envoyé deux de ses champions "maison" en repérage sur les secteurs pavés. Christian Palka et Stéphane Barbereau ont tout donné.

Hauts-de-France, France

Un coureur sur deux n'a pas terminé Paris-Roubaix en 2017. C'est dire si "la Reine des classiques" est une épreuve de haut niveau. N'écoutant que leur courage, Stéphane Barbereau et Christian Palka se sont élancés sur les pavés cette semaine, avant l'édition 2018 de Paris-Roubaix. Ils en sont tous les deux sortis vivants (ouf) et vous pourrez les écouter avec tous les reporters mobilisés pour vous faire vivre la course cycliste en direct sur France Bleu ce dimanche 8 avril. En attendant, découvrez, en vidéo, le résultat de leur mission "repérage".