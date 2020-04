VIDEO - Quand Gabriella Papadakis pousse la chansonnette....pour la bonne cause

Au départ, c'est une opération caritative, baptisée "Open Ice", menée par deux patineurs Kaitlyn Weaver et Jordan Cowan. Depuis leurs appartements à New York, ils ont rassemblé des dizaines de champions dans leurs catégories. Leur but : récolter des fonds qui seront ensuite donnés à la fondation pour les Nations Unies. "Je voulais créer quelque chose qui mobilise notre communauté pour la bonne cause" dit la canadienne Kaitlyn Weaver.

"J'avais l'impression de me préparer pour un spectacle"

A 2 heures et 31 minutes, la patineuse appelle "Gabi", le surnom de la clermontoise. A l'écran, Gabriella Papadakis apparait, écouteurs dans les oreilles et souriante. La jeune femme prend alors sa guitare et chante "Mourir sur scène". "C'est une chanson spéciale pour moi" explique-t-elle. IL faut reconnaitre, comme le fait Kaitlyn Weaver a la fin de sa performance que la partenaire de Guillaume Cizeron "a un don et de multiples talents"!

Quelques minutes plus tard, Sam Chouinard, chorégraphe à l'Ice Academy of Montreal, introduit plusieurs champions dont le Montbrisonnais Guillaume Cizeron, pour une danse virtuelle depuis chez lui à Montréal.

Dimanche, l'initiative avait récolté 38 500 dollars (35 600 euros).