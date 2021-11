VIDÉO – Quand les maires des Pyrénées-Atlantiques poussent la chansonnette à Paris

Une fois de plus ils ont respecté la tradition. Ce mercredi 17 novembre les maires des Pyrénées-Atlantiques, réunis à Paris pour le congrès de l'Association des maires de France, se sont retrouvés au Sénat. Et sur les marches du Palais du Luxembourg, autour de Frédérique Espagnac, Denise Saint-Pé et Max Brisson, sénatrices et sénateur du département, ils ont chanté plusieurs des airs traditionnels les plus célèbres en Béarn et au Pays Basque : Montagnes Pyrénées et Boga Boga.

Et ce n'est donc pas une première pour les édiles. En 2019, lors du dernier congrès en présentiel, ils avaient déjà poussé la chansonnette. L'occasion de constater, ou pas, les progrès de ce chœur atypique !

