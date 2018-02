Paris, France

En marge du choc de ce mercredi face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'attaquant brésilien du PSG Neymar Jr a posté une vidéo de 40 secondes sur ses réseaux sociaux. Des images du petit prodige parisien au Parc des Princes, des lumières qui s'allument, un public en transe, les écussons du PSG et du Real... et côté son, une voix que l'on connaît bien à France Bleu Paris. Puisqu'il s'agit de notre "M. PSG", Bruno Salomon. Son célèbre "Gooaall" a été mis à l'honneur.

La "course aux étoiles"

La vidéo se termine sur une image de Neymar, sur fond de symbole Ligue des Champions et une phrase : "Race to the stars" ("la course aux étoiles"). Une vidéo et un clin d'oeil qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux.

Quand @neymarjr rend hommage dans son clip au meilleur commentateur du foot parisien ;) Well done @bruno_salomon — J-Francois Martins (@jfmartins) February 14, 2018

