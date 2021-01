VIDÉO - Quand un agent SNCF se lâche à bord d'un TGV entre la Bretagne et Paris-Montparnasse

"Il faut savoir que ce train à une histoire mais... je ne la connais pas", entend-on ce dimanche 24 janvier dans le TGV Guingamp-Paris. Un agent SNCF a décidé de réécrire à sa manière, non sans humour, le traditionnel message de bienvenue à bord des trains.

"Je vous rappelle que vos bagages doivent être étiquetés avec vos noms, prénoms et numéro de téléphone. Les Beaugosse78 et autres pseudos ne sont pas autorisés (...) Date de naissance, groupe sanguin, rhésus et signes du zodiac sont appréciés mais facultatifs."

On entend des voyageurs rire. On vous laisse découvrir l'annonce.