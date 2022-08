VIDÉO - Quand un auditeur se fait passer pour l'acteur Timothée Chalamet et piège France Bleu Périgord

Un auditeur de France Bleu Périgord a piégé Julien Pelé et toute l'équipe de la radio en participant au "Jeu du Château" le mercredi 24 août dernier. Il a (très bien) imité l'acteur Timothée Chalamet. Nous avons enquêté plusieurs jours. C'était finalement Vincent, un Parisien de 46 ans en vacances.

Cette affaire a mis en ébullition toute l'équipe de France Bleu Périgord pendant plusieurs jours. Jeudi matin, comme tous les jours de l'été, Julien Pelé anime "Le Jeu du château" : un jeu où les auditeurs répondent à des questions et passent virtuellement de pièce en pièce du château pour gagner des cadeaux. Au téléphone, un auditeur se présente au standard comme étant un certain Timothée qui réside à New-York et qui passe ses vacances en Périgord.

Dune : "c'est hyper long, je me suis endormi devant"

Une fois à l'antenne avec Julien Pelé, le pseudo Timothée explique être acteur : "je suis comédien". "Est-ce qu'on a pu vous voir dans un film qui a été projeté à l'international ? " lance alors notre animateur. "Le film "Dune" peut-être vous avez vu ?" répond l'auditeur avec un accent américain. "Oui ! C'est hyper long, je me suis endormi devant" répond Julien qui pense avoir affaire à un figurant du film réalisé par Denis Villeneuve et dans lequel Timothée Chalamet joue Paul Atreides, le personnage principal.

"L'acteur principal de Dune, il ne s'appelle pas Timothée d'ailleurs ?" Julien Pelé

Quelques secondes après, Julien Pelé lui demande : "l'acteur principal de Dune, il ne s'appelle pas Timothée d'ailleurs ?", "Si" répond notre auditeur, "mais on fait dans la discrétion" reprend celui qui est désormais une star dans l'esprit des équipes de France Bleu Périgord, et dans celui d'auditeurs qui nous ont contactés à la suite de la séquence.

L'équipe de France Bleu Périgord en ébullition

Le "Timothée Chalamet" gagne le jeu du château, mais une fois de retour au standard, il abrège la conversation puis raccroche. Une partie de l'équipe de France Bleu Périgord se retrouve derrière Eve au standard pour savoir s'il va venir chercher son cadeau à la radio. D'abord, Timothée préfère envoyer des amis. Finalement, il envoie un message un peu plus tard, il laisse son cadeau à d'autres auditeurs, il préfère rester discret, mais propose d'envoyer une petite vidéo de dédicace à l'attention des auditeurs de France Bleu Périgord.

Un message et tout s'écroule

Quelques messages échangés avec Eve, et de multiples réécoutes par toute l'équipe de la radio et plusieurs fans que nous avons sollicités, le doute persiste. Finalement, Timothée envoie une photo de lui avec un message vocal enregistré : "Bonjour, c'est Timothée, je souhaite une très belle journée à tous les auditeurs de France Bleu Périgord [...] je vous fais des bisous, c'était Timothée". Inutile de mobiliser les plus grands fact-checker de la cellule Investigation de Radio France, le montage est volontairement ridicule. La vérité éclate. On s'est fait piéger, et c'était très drôle.

Le montage ridicule fabriqué par Vincent. - Vincent

Nous décidons d'appeler celui qui s'appelle finalement Vincent, qui a 46 ans, habite à Paris et passe sa semaine de vacances en Dordogne. Ce jeudi, il est venu jouer au "Jeu du château" en direct dans notre studio, toujours avec Julien Pelé. Vous pouvez visionner cette séquence en tête d'article.