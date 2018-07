Depuis quelques années, un gîte de Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin) reçoit la visite de cerfs sauvages. L'un est mort l'an dernier, le second continue de venir manger aux côtés des canards.

Wangenbourg-Engenthal, France

"Je n'arrive pas à m'habituer", souffle Vincent Herrmann. Cela fait pourtant plusieurs années que le gérant des gîtes de la ferme du Schneeberg, à Wangenbourg-Engenthal (Bas-Rhin), voit des cerfs se balader dans sa cour. Le premier est arrivé "il y a trois ou quatre ans" : "Je l'ai appelé Jules. Il faisait un peu partie de la famille", explique Vincent Herrmann. Jules est mort l'an dernier, mais le gîte reçoit toujours la visite d'un deuxième cerf : "Lui c'est César. Il est beau, majestueux. Il est encore très sauvage."

Crédit vidéo : Gîtes de la Ferme du Schneeberg

Le gîte de Vincent Herrmann est en pleine forêt. La première fois qu'un cerf a pointé le bout de son museau, il faisait nuit noire. "Je me suis éloigné un peu, explique l'Alsacien, et _j'ai remarqué qu'il mangeait la nourriture des canards_. Il me vidait la mangeoire des animaux. Il était comme chez lui. Il marchait tranquillement, sans s'occuper de moi."

"Une prestance incroyable"

Peu à peu, le cerf est devenu un personnage à part entière du gîte. "Mais _il reste un animal sauvage_. Je fais ma vie, il fait la sienne", précise Vincent Herrmann, qui ne tente pas d'approcher l'animal de trop près... mais se réjouit de le voir dévorer les tomates et les melons déposés dans sa cour.

La chèvre mange avec le cerf. Ça lui fait de la compagnie.

"C'est toujours très exceptionnel de voir ça, précise Vincent Herrmann. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Avec ses bois, il a une prestance incroyable. Tous les gens qui le voient sont stupéfaits. Il est majestueux."