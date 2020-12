VIDEO - Que devient "Ballon d'or", le pigeon voyageur breton champion d'Europe ?

LES BELLES HISTOIRES DE 2020 - Pendant l'été, un pigeon voyageur élevé dans les Côtes-d'Armor a remporté la plus grande course européenne. Le prix de l'animal est monté en flèche.

En plein cœur de l’été, un pigeon voyageur breton a remporté l’une des plus prestigieuses épreuves colombophiles : le Perpignan International. Il a été le plus rapide parmi plus de 11.000 oiseaux luxembourgeois, belges, allemands ou hollandais à rejoindre son pigeonnier.

"Ballon d'or" a mis dix heures à parcourir 750 km entre Perpignan et Trélivan dans les Côtes-d'Armor. Derrière ce sportif il y a un entraineur qui répond au nom d'Arnaud Rouxel. Un passionné, qui a vu la valeur de son oiseau bondir en quelques jours.

Arnaud Rouxel nous donne des nouvelles de son champion dans cette vidéo :