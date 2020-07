VIDEO - Quintana, l'ourse polaire, nouvelle star du zoo de La Flèche

Un ours polaire femelle vient d'arriver au zoo de La Flèche. C'est la nouveauté de l'été dans ce parc de la Sarthe de 18 hectares. Un enclos a été spécialement aménagé pour elle. Elle rejoint mais à distance Taïko, le mâle déjà présent au zoo depuis six ans.

Quintana, est la nouvelle star du zoo de la Flèche. L'ourse polaire est arrivée le 11 juillet dernier dans son enclos flambant neuf. Un espace de plus de 2.000 m² avec des souches d'arbres sur lesquelles elle peut monter, un grand parc arboré et bien sur un bassin géant dans lequel elle peut plonger.

Le zoo avait déjà Taïko, un ours polaire mâle qui est au parc depuis plus de six ans et qui a son propre enclos.

Pas de corps à corps pour le moment

Quintana, l'ours polaire du zoo de La Flèche © Radio France - Christelle Caillot

"Dans le bâtiment à l'intérieur des murs, ils peuvent se voir, mais il y a toujours une grille qui va les séparer" souligne Bérénice, la responsable du complexe aquatique du zoo de La Flèche. "Ils ont du contact visuel, et olfactif mais ils ont deux enclos séparés. En fait, les mâles et les femelles ne se rencontrent qu'au moment de la reproduction et pour le moment Quintana est trop jeune pour faire des bébés. Je ne pense pas que ce soit frustrant pour nos visiteurs ni pour l'équipe des soigneurs. Ce qui compte avant tout ce sont les animaux. On se doit de respecter les besoins qu'ils ont et on essaie de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Après d'ici un an et demi environ, elle devrait être mâture pour avoir des bébés et cette séparation sera une bonne chose. Le fait de les mettre ensemble au moment de la reproduction va permettre d'optimiser les chances. Les laisser ensemble dès maintenant, on en ferait des co-locataires et la période de reproduction passerait inaperçue".

Quintana, l'ours polaire du zoo de La Flèche devrait pouvoir faire des bébés d'ici un an et demi © Radio France - Christelle Caillot

Tout se prépare pour un futur bébé

Quintana devrait pouvoir faire des bébés d'ici un an et le zoo travaille déjà sur la nurserie. "Avec le confinement, nos chantiers ont pris quasiment deux mois de retard et on travaille actuellement sur le troisième espace des ours polaires"explique Sandra Vivien, la responsable de communication du zoo de La Flèche. "C'est la tanière de la maternité. Un espace qui sera exclusivement consacré à Quintana. Cet enclos ne sera pas visible aux visiteurs pour que la femelle puisse vivre sa grossesse tranquillement. Elle pourra via un tunnel qui passera sous le parc accéder à son enclos actuel. La tanière sera placée sous vidéo-surveillance pour éviter de la déranger".

Les ours polaires au zoo de La Flèche : un effet panda du zoo de Beauval

Quand on arrive au zoo de La Flèche, on sent que les visiteurs sont particulièrement attirés par les ours polaires. "Je n'aurai pas la prétention que l'on en est à l'effet panda, mais en tous les cas, l'ours polaire est un animal emblématique, qui suscite beaucoup d'intérêt et d'admiration de la part de nos visiteurs" déclare Sandra Vivien, la responsable de communication du zoo de La Flèche. "Le 11 juillet dernier, le premier jour où Quintana était visible au public, des visiteurs couraient pour aller la voir à son enclos dès l'ouverture". sur place, les avis sont unanimes : "c'est massif, cet animal est magique" déclare Alexandre du Mans. Quant à Stéphanie, venue de la Normandie : "je pourrai passer la journée à la regarder". Enfin Estelle, âgée de 10 ans qui arrive de Rouen : "on dirait une grosse peluche, c'est un doudou !"