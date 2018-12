VIDÉO - "Ramenez le globe à la maison", le tube de l'hiver Made in Savoie !

Les Savoyards de la Team Valoche, supporters de l'équipe de France des disciplines d'hiver, viennent de mettre en ligne leur clip "Ramenez le globe à la maison", pour le début de la saison de ski. Réussi et entêtant...

Et si c'était le tube de l'hiver ?

Sur le modèle du désormais célèbre "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream, enregistré pour la Coupe du monde de football l'été dernier, cette fois ce sont les skieurs et skieuses de l'équipe de France qui se mettent en scène. Et plutôt bien.

Le titre "Ramenez le globe à la maison" connaît un joli succès sur internet. Publié sur la page facebook Team Valoche, cette vidéo a été vue plus de 100.000 fois ce mercredi par les internautes.

La Team Valoche, fan club de supporters savoyards de l'équipe de France des disciplines de sport d'hiver, a écrit collectivement les paroles avant de contacter les sportifs. "Ils ont joué le jeu, assez naturellement et se sont mis en scène dans la vidéo", raconte Guillaume Loyet, l'un des créateurs de la chanson. Un chanteur professionnel a été recruté sur internet puis un clip a ensuite été tourné il y a un mois à La Ravoire, près de Chambéry.

Un Lizeroux... à la maison de retraite !

Beaucoup d'humour, tout le monde joue le jeu dans ce clip. On y voit un Julien Lizeroux de 39 ans en fauteuil roulant accepter de se faire ramener à la maison... de retraite. Tout le monde est balayé : "Slalom, géant, combiné, droit dans le filet... Muffat Jeandet", "le podium est assuré, lumière verte en bas... Pintu, Pinturault" ou encore "dans les bosses je suis à fond, sauf que je plaque sur le front... Perrine Laffont".

Pour clore en beauté ce clip : le petit mot du champion d'ultra-trail espagnol Kilian Jornet à la fin : "Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener le globe à la maison ! Allez les Bleus !".

"Il faut faire briller nos disciplines dans lesquelles on a des champions qui battent des records tous les ans"

Objectif des supporters de la Team Valoche ? "Pour rigoler bien sûr, mais aussi que les sports d'hiver aient une exposition médiatique. C'est bien de faire briller nos disciplines dans lesquelles on a des champions qui battent des records tous les ans, et dont on ne parle pas forcément beaucoup dans les média nationaux", explique Guillaume Loyet.

Et maintenant, si vous n'avez pas la chanson en tête toute la journée, c'est que cet article est raté !