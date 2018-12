VIDEO - Réforme de la justice : les avocats de Tulle parodient Trois cafés gourmands pour interpeller la ministre !

Tulle, France

"Comment vous expliquez, madame Belloubet // que sur votre réforme, il faut nous écouter". C'est ainsi que débute le clip insolite dévoilé ce mardi après-midi par les avocats du barreau de Tulle pour interpeller la ministre de la justice. Ils parodient la chanson du groupe corrézien Trois cafés gourmands "à nos souvenirs" en "la justice en cathéter". Ces avocats ont voté depuis ce lundi soir la grève illimitée des audiences et des désignations d'office pour protester, encore et toujours, contre le projet de réforme de la justice qui va, selon eux, éloignés les citoyens de la justice.

"Besoin d'une justice de proximité, de saisir un juge qui puisse nous écouter"

"Ici c'est pas facile, on n'a pas le tgv // ni même le métro, ni la RATP // besoin d'une justice de proximité, de saisir un juge qui puisse nous écouter // sans faire des kilomètres, sans en perdre la tête // se tromper de chemin et n'aboutir à rien // ici c'est la Corrèze, c'qui s'passe à Paris // on n'en a rien à faire, nous on est bien ici". Le clip des avocats du barreau de Tulle est à découvrir ci-dessous.