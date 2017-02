VIDEO | A Rennes, le Centre culinaire contemporain imprime vos crêpes !

Le saviez-vous ? Les imprimantes 3D servent aussi aux chefs ! Le Centre culinaire contemporain de Rennes expérimente en ce moment l'impression culinaire, en partenariat avec des ingénieurs. Après la crêpe, elle vise à inventer de nouveaux produits.

Plus la peine de sortir le billig pour la Chandeleur ! Il est désormais possible d'imprimer vos crêpes grâce aux imprimantes 3D et de leur donner, au passage, une forme inédite. Le Centre culinaire contemporain de Rennes, ouvert en 2013, vient de faire l'acquisition d'une Pancakeprinter, machine d'invention anglaise, et il compte bien inventer sa propre imprimante gastronomique, plus performante.

Le principe est simple, au départ. "Grâce à un logiciel, on dessine la forme que l'on veut donner à la crêpe, en appuyant sur les détails que l'on veut faire ressortir", explique le chef Jean-Marie Baudic. "L'imprimante posera d'abord sur la plaque chauffée les parties que l'on veut plus cuites pour donner des couleurs différentes au produit final". La pâte à crêpe est placée dans une sorte de tube à essai et c'est le bras automatique de l'imprimante qui fait le reste. En cinq minutes, le tour est joué !

Opportunités économiques

Au Centre culinaire de Rennes, crée en 2013, la cuisine de demain s'invente tous les jours. L'imprimante culinaire avait donc toute sa place. "Nous sommes en partenariat avec les étudiants de l'Ecole normale supérieure pour qu'ils inventent une imprimante avec une plus grande gamme de possibilités", expose Sophie Briand, en charge du pôle numérique du centre. Et ça sent le bon filon ! "Nos entreprises partenaires nous ont clairement fait savoir qu'elles étaient intéressées par ce genre de machines, qui permet d'inventer de nouveaux produits".

Pour l'instant, les chefs en sont donc au stade la crêpe, dont la pâte est une matière facile à travailler. Aujourd'hui une Tour Eiffel, demain peut-être nos visages grâce à la farine au froment... "Mais nous n'en sommes qu'au stade de l'exploration", tempère Jean-Marie Baudic. "Imaginez : si on arrive à mettre point des imprimantes suffisamment performantes, dans les maisons de retraite, par exemple, il sera peut-être possible de cuisiner les plats dans les meilleurs conditions d'hygiène et libérer du temps au personnel !" Et le chef conclut : "nous devons nous placer sur ce domaine car il reste encore à défricher : tout reste à inventer !"