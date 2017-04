VIDEO - Retour en images sur l'omelette géante de Bessières, près de Toulouse

Il y avait beaucoup de monde en ce lundi de Pâques à Bessières, au nord-est de Toulouse, pour la traditionnelle omelette géante. Retour en image sur cette tradition qui nécessite 15 000 œufs et une poêle de quatre mètres de diamètre.

C'est une tradition depuis 1973 à Bessières, au nord-est de Toulouse. La confrérie des chevaliers de l'omelette géante et pascale de Bessières profite du lundi de Pâques pour servir 5000 parts d'omelette. Et cette année, le public est venu en nombre. Il y avait plusieurs milliers de personnes sous le soleil pour déguster et surtout pour assister à la préparation de cette omelette géante.

15 000 œufs

Le terme "géante" n'est pas exagéré puisqu'il faut 130 personnes pour casser, battre, assaisonner et remuer cette omelette réalisée à partir de 15 000 œufs et 60 kilos de graisse de canard, auxquels il faut ajouter du piment d’Espelette et de la ciboulette. Le tout cuit dans "une poêle de 4 m de diamètre" explique David Paludetto, le président de la confrérie.

Il faut utiliser un tracteur pour installer la poêle sur le feu. © Radio France - Vanessa Marguet

Les confrères ouvrent 17 boites de 3.6 kilos de graisse de canard. © Radio France - Vanessa Marguet

Beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne humeur

Le secret de fabrication, c'est vraiment la graisse de canard. C'est ce qui plaît et qui étonne aussi les invités étrangers des confréries sœurs, qui réalisent des omelettes géantes dans d'autres villes et d'autres pays. Cette année, il y avait des représentant de Fréjus, dans le Var, mais aussi de Malmedy en Belgique, de Gramby au Québec et de Abbeville, en Louisiane (Etats-Unis). Bonnie, l'une de ces américaines venues tester l'omelette de Bessières, est ravie de découvrir cette recette, car chez elle, "ça se fait avec des écrevisses" !

Bonnie Broussard vient d'Abbeville en Louisiane (Etaus-Unis) où une omelette de 2000 œufs est réalisée chaque année. © Radio France - Vanessa Marguet

Au final, elle est repartie convaincue, comme la très grande majorité des spectateurs. Ils ont pu profiter de la distribution gratuite à la fin et les verdicts allaient de "très bon" à "excellent".

Près de 5000 parts ont été servies. © Radio France - Vanessa Marguet

Les gens dans le public retiennent aussi et surtout l'ambiance autour de cet événement. Christiane qui vient exprès depuis des années de Lamalou-les-Bains dans l'Hérault promet de revenir, car c'est,dit elle, "chaque fois une expérience extraordinaire".