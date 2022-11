VIDÉO - Revivez l'installation du sapin de Noël place Jean Jaurès à Tours

L'esprit de Noël approche un peu plus chaque jour ! Et que serait Noël sans le fameux sapin place Jean Jaurès à Tours ? Il a été installé ce jeudi après un voyage en convoi exceptionnel depuis Athée-sur-Cher où il a été découpé. De nombreux Tourangeaux se sont arrêtés de longues minutes pour admirer son installation. Il ne manque plus que les décorations !

Un don d'une famille d'Athée-sur-Cher

Le conifère, âgé de 35 ans et haut de 12 mètres, est originaire d'Athée sur Cher. C'est une famille de la commune qui en a fait don à la ville de Tours. La grand-mère du propriétaire lui avait offert pour Noël. Une fois arrivée via le convoi exceptionnel, une longue grue a soulevé le conifère puis l'a installé lentement à son emplacement. "Je trouve cela bien que la ville soit décorée à Noël malgré toutes les polémiques sur l'écologie ou l'électricité. Cela met de la gaieté" confie Annick de Loches "C'est toujours plus beau d'avoir un sapin naturel que quelque chose d'artificiel" ajoute-t-elle. Nathalie est venue de Veigné, spécialement pour l'occasion après avoir entendu l'annonce de son arrivée sur France Bleu Touraine : "J'ai décidé que je serai là aujourd'hui, il est magnifique ! C'est se rapprocher de l'essentiel. C'est un symbole pour moi" explique-t-elle "Je reviendrai après avec mes petits-enfants, j'adore les illuminations. Je viens souvent tard quand il y a moins de voiture. J'ai envie de profiter de Noël et assister à tous ces moments d'émotions".