Hourtin, France

Ce n'est pas banal de voir des gens lancer des tongs. "Je trouve ça rigolo", s'exclame Nathalie, une touriste qui assiste par hasard à cet événement unique au monde. La 16e édition du championnat du monde de lancer de tongs a eu lieu dimanche à Hourtin, comme chaque année. La surprise laisse rapidement place à l'admiration : "on voit bien que le lancer est difficile, poursuit la vacancière. Si la tong tourne trop, ça ne va pas loin. Il y a des petites choses qui entrent en compte, mine de rien."

24 équipes en lice

Cette année 24 équipes se sont inscrites. Elle sont composées d'un lanceur et d'un receveur. Christian en est à sa neuvième participation. "Il faut tout donner sur un moment très court, explique-t-il sérieusement. Le lancer doit être très sec et il faut espérer ensuite avoir un bon coup de vent et un bon coup de chance pour que le partenaire la rattrape".

Les 16e championnats du monde de lancer de tongs à Hourtin ! Cette équipe a lancé à 26,98 mètres pic.twitter.com/W4hI5d0CVN — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) August 5, 2018

Cette année, les joueurs ont entre 10 et 67 ans. Certains sont là pour le fun, d'autres pour la compétition. Ludovic, recordman du monde du lancer de tongs, est attentif à sa préparation sous cette canicule.

On se place à l'ombre et on essaye de ne pas trop s'échauffer pour s'économiser un peu et on verra à la fin.

C'est raté justement pour cette année, il ne monte même pas sur le podium. Mais il conserve son record : 39,56 mètres 56 il y a deux ans. Les champions du monde 2018 s'en sont approchés mais ça n'a pas suffi. L'équipe locale composée du directeur du village vacances Les Brigantines à Hourtin, Christian Eudes et son partenaire Manu Dastorg sont les nouveaux champions planétaires avec un lancer à 36,23 mètres.