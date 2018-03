Jaunay-Clan, France

Le chanteur et vainqueur de la saison 5 de The Voice était en concert ce mercredi soir à l'Agora de Jaunay-Marigny. Un chanteur "humain et proches de ses fans" selon plusieurs spectateurs. Et le coup de cœur a commencé bien souvent grâce à l'émission télévisée The Voice. Céline s'en souvient encore : "je faisais la vaisselle, je l'ai entendu j'en ai eu des frissons. Mon cœur s'est retourné à défaut du fauteuil."

Pour certains c'était en revanche une découverte. Cédric a été enchanté par la voix de Slimane. Même constat pour Agnès : "dans les aigus et les graves, il a une sacrée voix."

Slimane a alterné musique rythmées et plus calmes. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Slimane au contact des fans. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et c'est bien sûr tout l'univers du chanteur qui séduit que ce soit les textes ou les rythmes. "C'est prenant" affirme Marie-Claude. Roxane ne cache pas avoir parfois les larmes aux yeux avec certaines chansons.

Place désormais au concert de Bénabar ce jeudi à l'Agora à 20h à Jaunay-Marigny.