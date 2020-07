VIDEO : revivez les plus belles images du feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel

Malgré l'épidémie de Covid19, la ville de Paris n'a pas lésiné sur les moyens et sur le spectacle pour offrir à toute la France un spectacle pyrotechnique impressionnant. Un feu d'artifice du 14 juillet sans public mais pas sans émotion dont France Bleu vous propose de revoir les plus belles images.

La tradition n'a pas été sacrifiée sur l'autel du Coronavirus. Le feu d'artifice de Paris a été digne de la capitale et de toute la France, mettant à l'honneur les soignants et les personnalités marquantes de notre pays. La crise sanitaire avait obligé la mairie de Paris à interdire au public l'accès au Champs de Mars mais le spectacle a été proposé à la télévision afin que toute la France puisse en profiter. Certains franciliens avaient néanmoins réussi à trouver des lieux idéaux pour assister au feu d'artifice et ont posté leurs plus belles images sur les réseaux sociaux. France Bleu vous a choisi les plus belles images.

•On commence par la fin avec le spectaculaire bouquet final.

•Le premier adjoint de la ville de Paris avait trouvé une place juste en face de la Tour Eiffel pour admirer le feu. Il nous fait profiter des preières minutes du spectacle au son de Dalida.

•Les artificiers de Groupe F ont osé la techno pour un tableau impressionnant dans laquelle la Tour Eiffel a vibré en rouge.

•Un hommage particulier a été rendu à Christophe et à ses Mots Bleus.

Un hommage a également été rendu au saxophoniste de jazz, Manu Dibango.

•De nombreux franciliens s'étaient massés sur les ponts de Paris pour assister malgré tout au feu d'artifice, quelques fois au détriment des gestes barrière.

Pour revoir l'ensemble du concert de Paris puis du feu d'artifice (au bout de 2h00), rendez-vous sur le site internet de France 2.