VIDEO - Risques d'avalanche : "il n'y a pas de petits hors-pistes"

La scène se passe le 28 décembre, au Tour, à Chamonix. Gillon et sa famille, des britanniques en vacances, profitent de la journée pour skier. "La journée était magnifique, avec de la neige fraîche. On longeait la piste, et on a vu un beau champ de poudreuse, qui menait à un goulet, qui rejoignait la piste. _On a pris le goulet, le plus grand est parti devant_". Le plus grand, c'est son fils Fox, 11 ans. Une fois passé le goulet et de retour sur la piste, Gillon ne voit pas Fox, et pense qu'il est déjà descendu. Mais il ne le trouve pas en bas non plus. Il décide de reprendre le télésiège, et de retourner au goulet. C'est là qu'il enclenche son DVA, et retrouve son fils à 1 mètre 50 sous la neige. Fox s'en sort indemne. Même à quelques mètres de la piste, "il n'y a pas de petits hors-pistes" martèle Océane Vibert, la directrice de la Chamoniarde. L'ensevelissement a été filmé par la caméra GoPro que le garçon portait sur son casque.

Seules les pistes balisées et ouvertes sont sécurisées

_"_Cette vidéo vise à faire prendre conscience que le ski à côté des pistes, c’est du hors-piste ! Encore trop d’accidents sont recensés pas méconnaissance des dangers. Sortir des pistes demande une solide expérience, de la préparation et de l’équipement. Les règles de progression sont toutes autres" rappelle Océane Vibert, la directrice de la Chamoniarde, l'association de secours en montagne de la Vallée du Mont-Blanc, qui porte également les messages de prévention face aux risques de la montagne. "Même à proximité, je suis en dehors de la piste donc en hors-piste : risque avalanche mais pas que… neige béton verglacée, rocher affleurant, falaise, trou… non signalés ! Pas de balises pour se repérer, ni forcement de témoins pour alerter…" Et d'ajouter : "Fox a eu beaucoup de chance. Le DVA, la pelle, la sonde ne sont pas des anti-avalanche. L’issue aurait pu être tout autre".