RTE, le réseau de tranport de l'électricité inspecte ses lignes en hélicoptère en Normandie

C'est une opération de haut vol qui se déroule en ce moment au dessus des lignes à haute tension du réseau de transport de l'électricité, RTE. L'équipe des travaux héliportés de l'entreprise inspecte l'état du réseau depuis le 10 mai dernier. Une mission de deux semaines pour dresser un état des lieux de 1000 des 6000 kilomètres de lignes du réseau en Normandie.

L'hélicoptère de RTE est basé en région parisienne et vient effectuer une mission de deux semaines en Normandie. © Radio France - Christine Wurtz

La maintenance représente une partie essentielle du travail des agents de RTE. 4000 des 9000 salariés de l'entreprise en France travaillent à entretenir les lignes tout au long de l'année, pour éviter les pannes et garantir le service public de l'acheminement de l’électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont environ 80 agents à travailler pour les STH, services et travaux héliportés, dans toute la France. L'équipe qui mène cette mission de deux semaines en Normandie est basée en région parisienne. Un pilote, un mécano spécialisé, et deux opérateurs pour observer et consigner leurs observations en vue de futures opérations de maintenance, dont certaines sont également menées par hélicoptère.

A bord de l'hélicoptère, les deux agents observent les installations et consignent leurs observations sur ordinateur. © Radio France - Christine Wurtz

En plus de ces visites régulières par le STH, l'entreprise effectue aussi des inspections du réseau grâce aux drônes. Une trentaine d'agents de RTE sont formés au pilotage de ces engins.