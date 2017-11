VIDEO : sa chanson sur Tisséo et le métro toulousain fait le buzz

Un Toulousain de 21 ans a posté il y a quelques jours une vidéo déjantée sur internet où il chante les louanges de Tisséo et du métro toulousain sur l'air de "Santiano" d'Hugues Aufray.

"Oh toi cher Toulousain qui prend le matin Tisséo, le bus et le métro / muni de ta carte pastel, tu vas jusqu'à Aéroconstelle'". C'est comme ça que commence la chanson de Yann, un Toulousain de 21 ans qui se fait appeler Yann The Kameleon et qui commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il a posté une vidéo où on le voit interpréter une chanson parodique sur Tisséo et le métro toulousain, le tout sur l'air du célébrissime "Santiano" de Hugues Aufray.

Je prends le métro tellement souvent que ça m'est venu à l'esprit directement. Et en plus maintenant il y a la 4G dans le métro, alors ça a fait tilt !

Yann explique qu'il a fait ça pour le fun, sans chercher à critiquer Tisséo. D'ailleurs dit-il "le président du SMTC Tisséo Jean-Michel Lattes m'a contacté sur Facebook pour me dire qu'il trouvait ça très drôle". Le jeune artiste a vu le nombre de clics sur sa vidéo augmenter très vite, bien plus vite que pour les chansons sérieuses qu'il compose d'habitude en anglais. Au départ, il avait promis d'aller chanter en live à la sortie du métro Jean Jaurès samedi 2 décembre à 18h s'il dépassait les 1000 vues, mais il est déjà bien au-delà.