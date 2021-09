VIDEO - Scène insolite sur l'hippodrome de Craon : l'arrosage automatique se déclenche pendant une course

Ce samedi 4 septembre, à l'occasion du grand rendez-vous hippique "Les Trois Glorieuses" sur l'hippodrome de Craon, l'arrosage automatique de la piste s'est soudainement déclenchée pendant une course. Les jockeys et les chevaux ont poursuivi sans ciller l'épreuve.

C'est une scène plutôt rare et insolite à laquelle ont assisté les spectateurs samedi 4 septembre à l'hippodrome de Craon qui accueille jusqu'à ce lundi l'un des grands événements hippiques de la rentrée, "Les Trois Glorieuses". Pendant une course, l'arrosage automatique s'est soudainement déclenchée au passage des chevaux et des jockeys, qui n'ont pas été bouleversés plus que cela par les jets d'eau.

La scène a été filmée par Paris-Turf et a suscité sur les réseaux sociaux de nombreux commentaires.

"Cela a rafraîchi les chevaux" rigole un internaute, c'est vrai que ce week-end il a fait chaud dans le Sud-Mayenne, "une blague du jardinier" explique un autre. En revanche, un autre passionné de courses estime qu'il s'agit d'une faute professionnelle, "les mecs ils ont toute l'année pour se préparer et ils se vautrent dès le premier jour", une réaction que n'a pas apprécié ce turfiste : "un peu d'indulgence. La gestion technique d'un hippodrome peut avoir des failles. Pas de dommages alors pas de polémique. Merci" répond-t-il.