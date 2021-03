VIDÉO - Séance de léchouilles trop mignonne d'un chevreuil et d'un gros chien en Dordogne

C'est ce que l'on appelle un gros câlin. Ce mardi soir, aux abords du lycée de Nontron en Dordogne, un chevreuil et un chien se sont fait un bon gros câlin.

Et si les animaux nous donnaient des leçons d'amitié, sans considération de race. Ce mardi soir, aux abords du lycée de Nontron en Dordogne, un chevreuil (non apprivoisé) et un colley se sont fait un gros câlin à coups de léchouilles. Les deux animaux se sont adonnés à un débarbouillage en règle avec beaucoup de tendresse.

Les internautes craquent pour ce joli moment de complicité entre animaux

C'est Mégane Fayolle qui a partagé cette vidéo énamourée sur son compte facebook. Les internautes de France Bleu Périgord, n'ont pas manqué de craquer. Pour Françoise "que de douceur dans ce monde tourmenté", pour Christian "la nature démontre la complicité entre des animaux bien différents. Chapeau !".