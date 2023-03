VIDÉO - Sépultures exceptionnelles découvertes sur un chantier à Marseille

Découverte remarquable dans le quartier de la Capelette. Sur le site où va débuter le chantier du gymnase et du nouveau groupe scolaire, les fouilles archéologiques préventives ont permis de découvrir 91 sépultures datant du haut Moyen-Âge (entre le 7e et le 10e siècle) et également un site de l'âge de bronze (vers 1300 avant notre ère) qui visiblement servait aussi de tombes.

ⓘ Publicité

Les fouilles menées par l'INRAP - Institut National de Recherche Archéologique Préventive - vont s'arrêter dans les prochains jours, le site sera investi par les bétonneuses, mais les squelettes et les objets trouvés, ainsi que la topographie vont être analysés et nous expliquer comment vivaient les Provençaux de l'époque et quelle était leur conception de la mort.

Depuis le diagnostic réalisé avec des tranchées en décembre dernier et jusqu'aux découvertes des derniers jours, le chantier aura pris trois mois de retard, pour la bonne cause.