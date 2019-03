VIDEO - Ski free-style : le back-flip de mamie Lilou, 76 ans

Les champions de ski free-style Tess Ledeux et Kevin Rolland sont cousins. Et quand ils sont en vacances entre cousins, ils aiment prendre du bon temps avec leur mamie. Jusque là, tout est normal. Sauf que quand on freestyleur, on ne fait pas tout comme tout le monde. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les deux champions de La Plagne (Savoie) tentent d'initier leur grand-mère Lilou à l'art du back-flip (salto arrière en ski). La vidéo fait le tour du net !

Avec leurs six médailles mondiales à eux deux, Tess Ledeux et Kévin Rolland donnent des conseils très avisés à Mamie Lilou qui leur a donné le goût du ski quand ils étaient petits : "T'arrives pieds serrés, tu pars fort vers l'arrière et après tu calmes... et tu restes très dure en réception", lancent les deux jeunes de 17 et 19 ans.

Blouson doré assorti à ses chaussures, Mamie Lilou s'élance et s'envole pour un magnifique back-flip. A peine décoiffée, elle arrive en dérapage contrôlé en bout de piste "Un peu mal au dos, c'est quand même plus de mon âge !".

Est-ce bien Lilou ? - Facebook de Kevin Rolland

Soyons honnêtes, on ne sait pas vraiment si Lilou a effectué ce back-flip car on ne distingue pas son visage. Mais il paraît que d'autres vidéos sont à venir !