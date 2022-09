VIDÉO - Son défi en char à voile Paris-Nantes passe par Orléans

"On a parlé avec la société qui organise nos déplacements et on est en train de voir si on peut se déplacer en char à voile". La blague de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier, en conférence de presse le 5 septembre dernier, a fait grand bruit. Rémi Le Calvez, alias Capitaine Rémi, son nom de scène, l'a prise au pied de la lettre. Il est parti mardi matin depuis le Parc des Princes à Paris et s'est lancé le défi de rallier Nantes avec un char à voile à pédales. Un périple fou de 550 km en six jours qui doit le conduire jusqu'à la représentation de son spectacle, dimanche à 16h au théâtre du Sphinx. L'objectif est de sensibiliser les consciences au dérèglement climatique.

Capitaine Rémi a fait escale à Orléans ce jeudi midi. Comme depuis le début de son périple, le comédien-aventurier est interpellé sur son passage par des cyclistes, des passants et même des policiers municipaux. Il faut dire qu'avec un mât de cinq mètres de haut, il ne passe pas inaperçu et cela lui occasionne même quelques péripéties. "Je me suis déjà pris un câble électrique, ça m'a fait très peur ! J'ai été arrêté net, les deux roues en arrière. Au delà de ça, je me suis fait arrêter à deux reprises par la police, à Paris. Mais elle m'a laissé repartir car mon véhicule est autorisé à circuler sur la route", raconte-t-il.

Quant au logement, Remi Le Calvez en appelle à la solidarité des habitants. Son périple étant bien suivi sur les réseaux sociaux, il ne rencontre pas de difficulté pour être logé. Jeudi soir, à mi-parcours, il se reposera à Blois.

