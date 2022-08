VIDÉO - Sous la commune de Saulges, une nécropole mérovingienne

La commune de Saulges est bien connue pour ses grottes préhistoriques, beaucoup moins pour sa nécropole mérovingienne. Des fragments de sarcophages datant du VIIe siècle sont visibles à quelques pas du bourg.

Sous les rues de la commune de Saulges se trouve une nécropole mérovingienne. Une ville des morts datant du Ve au VIIIe siècle, réapparue lors de travaux d'adduction d'eau à la fin des années 50.

"On a découvert non pas deux ou trois sarcophages, mais une soixantaine de sarcophages, raconte Julie Maviel, guide-conférencière pour le Pays d'Art et d'Histoire Coëvrons-Mayenne. Il y a eu quand même des archéologues qui ont constaté un certain nombre de choses mais il n'y a pas eu des fouilles comme ça aurait peut-être été le cas aujourd'hui. Et donc, on a quand même conservé deux sarcophages, mais le reste est maintenant sous la terre."

Deux sarcophages qui sont à découvrir à quelques pas du bourg. Pour cela, il faut prendre la rue du Prieuré et tourner à droite au panneau "La Vieille Cour".