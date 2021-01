VIDEO - Stade Brestois : un incroyable but gag évité de justesse

La vidéo fait déjà le tour d'internet. Ce mercredi, lors du succès 2-0 du Stade Brestois contre Nice, le match a été marqué par une action on ne peut plus cocasse en première période. A la 36e minute, alors que Brest mène déjà 2-0, le gardien Gautier Larsonneur s'illustre bien malgré lui.

à lire aussi Ligue 1 - Le Stade Brestois bat Nice et reprend sa marche en avant

A la mi-temps, tout le monde était mort de rire

Il contrôle mal une passe en retrait de son coéquipier Paul Lasne. Pour éviter que le ballon file en corner, il se précipite pour dégager. Mais le portier des Ty Zefs dévisse complètement sa frappe qui, dans un angle extrêmement fermé, prend la direction de son propre but. Fort heureusement pour les Brestois, il est sauvé par sa barre transversale puis son poteau. Le ballon sort du cadre et finit dans les pieds d'Amine Gouiri. Surpris, le Niçois manque sa reprise qui termine dans les gants du gardien brestois.

Interrogé d'entrée sur ce fait de match, Gautier Larsonneur a répliqué. "On peut aussi parler de l'arrêt à la 75e minute, ça dépend comment on voit le match". Avant que le gardien brestois retrouve le sourire au vu de la cocasserie. "Heureusement pour moi, elle n'est pas rentrée. Ce sont les aléas du foot ! J'ai fait un contrôle un peu long, je voulais tenter une relance sur Ronaël Pierre-Gabriel à l'opposée. Je dévisse un peu et elle fait barre puis poteau. On va dire que c'est ma réussite du jour ! J'aurai du faire mieux, tant mieux qu'il n'y ait pas eu but. A la mi-temps, tout le monde était mort de rire. Quand ça finit comme ça, tout le monde le prend à la rigolade. Si ça avait fini au fond, les sourires et les regards n'auraient pas été les mêmes. C'est ma réussite aujourd'hui".