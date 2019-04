VIDÉO - Suivez en direct la reproduction du faucon le plus rapide du monde dans la Loire

42800 Chateauneuf, France

Connaissez-vous la télé-réalité des animaux ? La voici à Châteauneuf, près de Rive-de-Gier dans la Loire. Pour observer la reproduction d'un couple de Faucons pèlerins, l'un des rapaces les plus rares et prestigieux d'Europe, une caméra a été installée par la LPO de la Loire (Ligue pour la protection des oiseaux) sur leur nichoir situé en plein coeur du site d'Arcelormittal.

Cette caméra permet d'étudier, protéger et observer au plus près ce rapace pendant sa nidification sans le déranger. Ainsi, en seulement quelques jours, les internautes ont pu découvrir la rencontre des faucons les plus rapides du monde, leur reproduction et la naissance de quatre petits poussins.

C'est la troisième année que des Faucons pèlerins se reproduisent dans la vallée du Gier. Initialement, cette espèce se reproduit sur des falaises mais elle s'est rendue compte qu'il était finalement plus facile de trouver à se nourrir au centre des communes grâce à une importante densité de pigeons.