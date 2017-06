DIRECT VIDEO - Suivez le retour de l'astronaute français Thomas Pesquet dès 12h15

Le spationaute français retrouve ce vendredi après-midi la terre ferme après un séjour de six mois et demi dans l'espace. Un événement à suivre en direct à partir de 12h15.

L’astronaute français de l’ESA Thomas Pesquet et le commandant russe du Soyouz Oleg Novitskiy rentrent sur Terre ce vendredi, après avoir passé six mois et demi à bord de la Station spatiale internationale (ISS). L'Agence spatiale européenne et le Centre national d'études spatiales ont tout prévu pour que vous ne perdiez pas une miette du retour de l'astronaute. A partir de 12h15, un direct vidéo vous permettra de suivre le désarrimage et l'atterrissage du spationaute.

Thomas Pesquet, 39 ans, sera resté 196 jours dans l'espace, soit la plus longue durée en continu pour un spationaute français. La capsule Soyouz atterrira au Kazakhstan dans la steppe de Baïkonour. Un site d'atterrissage qui ne doit rien au hasard, puisque c'est depuis le cosmodrome de Baïkonour que les deux hommes s'étaient envolés vers l'ISS, le 17 novembre dernier.

► À LIRE AUSSI : Votez pour la plus belle photo prise par Thomas Pesquet