VIDÉO - Suivez la naissance des cigogneaux de Sarralbe

C'est le jour J pour les premières éclosions dans le nid de cigogne de Sarralbe filmé en permanence par une webcam. Un premier cigogneau est né ce vendredi. On peut suivre les naissances grâce à une caméra installée sur le toit de la mairie.

Attention, instant mignon ! Un premier cigogneau a pointé le bout de son bec dans le nid de Sarralbe. Il a brisé la coquille de son œuf tôt ce vendredi matin, et les quatre suivants ne devraient pas tarder à l'imiter.

Stars mondiales

Les cigognes de Sarralbes, dont le nid est installé sur le toit de la mairie, sont chaque année les stars des internautes qui peuvent les observer en permanence grâce à une webcam. Et les admirateurs viennent parfois du monde entier !

Dominique Klein, le Monsieur Cigognes de Sarralbe, n'a pas tardé ce matin à partager la bonne nouvelle :

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le couple de volatiles, Maurice et Mélodie, y a repris ses quartiers au mois de janvier. Le premier œuf avait été pondu le 20 mars. Et pour cette 5e saison de "télé-cigogne-réalité", la commune s'est dotée d'une nouvelle caméra, haute définition, et qui enregistre aussi les sons.

à lire aussi PHOTOS - Cinq œufs de cigognes sauvés d'une mort certaine à Offemont