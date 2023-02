VIDÉO - Sur Tik Tok, les vacanciers ironisent sur le manque de neige en Savoie et Haute-Savoie

"Bloqué dans les bouchons pour en arriver là !", "L'herbe est meilleure que la neige". À coups d'émojis et de vidéos humoristiques, des vacanciers ironisent sur le manque de neige qui touche certaines stations de ski de Savoie et Haute-Savoie. Des contenus mis en ligne sur le réseau social TikTok qui cumulent des dizaines de milliers de vues.

Les Bronzés font du ski

Sur cette plateforme, les utilisateurs postent leurs vidéos et utilisent des mots-clés pour permettre de les retrouver plus facilement. On y retrouve ceux-ci : #rechauffementclimatique, #plusdeneige, etc... En plus, certains géolocalisent les stations où ils tournent ces séquences, comme Megève (74), Notre-Dame-de-Bellecombe (73) ou encore Les Sybelles (73).

Certains internautes manient l'ironie en utilisant des musiques connues comme la BO des Bronzés font du ski, ou encore un extrait du film Nos Jours Heureux, avec cette réplique prononcée par Jean-Paul Roove : "Le temps est magnifique, tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie et la bonne humeur !"

Des commentaires ironiques

Dans les commentaires, certains semblent un peu plus inquiets. Ces futurs vacanciers demandent l'altitude où ont été prises les vidéos, le lieu exact.... D'autres débattent sur l'absence de neige cette année, comme d'un fait rare, ou non. Les discussions vont bon train. Souvent sur le ton de la blague.

