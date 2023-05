VIDEO - Survoler Le Mans avec le premier avion électrique homologué au monde

Ceinture, attachée... Portes ? Verrouillées. Et surtout batteries 100% chargées ! France Bleu Maine vous propose une virée à bord du tout premier avion électrique homologué au monde, qui répond aux différentes réglementations aériennes. De la marque slovène Pipistrel, le "Green Aérolease", et ses 428 kilos pour 10m d'envergure, est le petit nouveau de la flotte de sept avions de l'association "Les Ailes du Maine", basée à l'aérodrome d'Arnage, au sud du Mans.

"Pas de pollution et peu de nuisances sonores"

L'appareil peut accueillir un passager, accompagné d'un pilote dans le petit cockpit. A l'intérieur, le tableau de bord est est similaire à un avion à moteur thermique. La première grande différence notable est le bruit. "Le niveau sonore d'un avion électrique est beaucoup plus faible qu'un avion thermique, ce qui fait qu'on peut presque voler sans les casques, et on s'entendrait très bien", compare Eric de Lacombe, pilote instructeur, 55 ans de vols au compteur.

Survole du circuit des 24h du Mans. © Radio France - Julien Penot

Le vrombissement vient surtout de l'hélice et du frottement de l'air sur la carlingue de l'appareil. La différence est de 15 décibels avec un moteur thermique, ce qui n'est pas négligeable pour les riverains de l'aérodrome. L'autre différence qui saute aux yeux est cette jauge verte qui permet au pilote de suivre avec précision la consommation de la batterie. "Sur un avion thermique, la contenance des réservoirs permet des vols de l'ordre de 2 à 5 heures, alors qu'ici, c'est limité à moins d'une heure", note le pilote, en pointant du doigt l'écran d'affichage.

La règle veut qu**'il est obligatoire d'avoir au moins 60% de charge** pour effectuer un vol et l'atterrissage doit se faire à partir de 30%, pour avoir suffisamment de réserves en cas d'imprévu. Les amateurs de vols noteront également que la maniabilité de l'appareil est plus sensible qu'un avion thermique.

Un rayon d'action limité, mais de réelles économies de carburant

Le principal point noir est l'autonomie : un peu moins d'une heure de vol, après quoi il faut rejoindre la terre ferme. Ce qui réduit considérablement le rayon d'action. Ce désavantage est compensé par une importante économie en carburant pour avion, l'Avgas. "Le l'Avgas étant à 2,64€ le litre, si on considère qu'un avion fait 100 litres dans ses réservoirs, cela fait plus de 260€ le plein", décrit Anne-Charlotte Goupil, secrétaire de l'association "Les ailes du Maine", donc l'électrique est aussi une solution économique."

La charge complète des batteries de l'avion dure une heure et se fait sur secteur. © Radio France - Julien Penot

Le temps de charge est lui d'une heure. Mais cela pourrait vite changer : des batteries amovibles sont attendues pour remplacer celles qui sont fixes. Ainsi, il suffirait de les interchanger entre deux vols pour repartir aussitôt dans les airs. "On ne changera pas du jour au lendemain, du tout thermique vers le tout électrique, mais c'est le début d'une évolution qui ne se fera pas en un claquement de doigt", analyse Anne-Charlotte Goupil.

L'appareil est en location sur trois ans depuis l'automne dernier. L'association a préféré ne pas l'acheter car justement la recherche avance rapidement. D'autres avions électriques plus performants sont en réflexion, avec notamment un système de recharge d'une partie des batteries via l'inertie de l'hélice en cours de vol.