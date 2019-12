VIDÉO - Sylvain François, le rockeur mégalo, chante Noël dans les rues de Saint-Brieuc

Le chanteur costarmoricain vient de sortir le clip de sa chanson "Père Noël" écrite et composée avec son groupe Les Surnatural Katastrof. La vidéo a été tournée en grande partie à Saint-Brieuc.

Le chanteur Sylvain François et son groupe The Surnatural Katastroff.

Saint-Brieuc, France

"Moi je veux croire au Père Noël quand il descend du ciel. Ce sera comme un compte de fées au pied de la cheminée". En pantalon pattes d'éléphant et veste en fourrure blanche, lunettes de soleil sur le nez, Sylvain François revisite le célèbre "Petit Papa Noël" dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux et Youtube.

Le Costarmoricain a tourné cette vidéo avec son groupe Les Surnatural Katastrof dans le centre-ville de Saint-Brieuc et sur la patinoire du parc des Promenades. On reconnait aussi le manège de la place Saint-Guillaume et quelques vitrines de commerces briochins.

Sylvain François, personnage mégalo, et les Surnatural Katastrof ont sorti un album baptisé "L'apocalypse". Le public a pu les découvrir cette année au festival Art Rock de Saint-Brieuc.