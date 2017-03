VIDEOS - Tatouages : le PSG dans la peau

A l'occasion du Mondial du Tatouage qui ouvre ce vendredi 3 mars à la Grande Halle de la Villette à Paris, France Bleu a demandé aux fans du club de la capitale de dévoiler leurs tatouages PSG. Les supporters se sont pris au jeu.

Un mot, une phrase, un dessin, une fresque : le tatouage a de nombreux adeptes. Se faire graver un message sur la peau est tendance. Pendant 3 jours, le Mondial du tatouage 2017 accueille 420 tatoueurs, venus du monde entier, à la Villette. Des tatoués, il y en a aussi chez les fans du PSG. Beaucoup ont leur club de coeur dans la peau.

Rokoo, Slimane et Damien. -

Cette preuve d'amour, certains l’exhibent, d'autres la gardent cachée. Mais pour France Bleu, une cinquantaine de fans a accepté de la dévoiler. Certains nous ont même raconté l'histoire de ce tatouage. Un très grand merci à tous.

VIDEO - NEDA, parisien de la tête aux pieds

A peine lancé l'appel sur les réseaux sociaux pour parler tatouages et PSG, un prénom a jailli dans les commentaires : Neda. Ce supporter du PSG depuis 20 ans est connu pour être un tatoué, un vrai du PSG. Celui qui se fait surnommer sur les réseaux sociaux Neda Neufquatre est venu à France Bleu pour nous faire découvrir son corps tatoué PSG... Mais pas que.

DIAPORAMA - Ils et elles ont le PSG dans la peau

Tous ces tatouages ont une histoire

La plupart ont gravé leur club côté cœur, les trois lettres, simples ou au graphisme sophistiqué. Les grands absents : les joueurs. Aucun ne figure sur les photos reçues. Leur idole s'est le PSG. Avec les photos, parfois quelques mots... Extraits.

"Paris pour la vie" c'est le credo de Keviin Zonga Taga. Il a choisi le biceps droit. "Tous les jours, je vois ce tatoo et ça me donne des frissons".

Ici c'est Paris - Keviin Zonga Taga

Tony Jakr s'est fait son tatouage le lendemain d'une cruelle défaite 0-3 contre Marseille. "C'était montrer ma fidélité au PSG. Quand les gens me disent que je suis fou, je réponds que pour moi, c'est comme un chrétien qui se tatoue une croix. Le PSG, c'est ma religion".

1970 Paris Saint Germain - ToNy Jakr

Cédric Royer tatoué sur l'avant-bras droit : " Je suis tombé fou amoureux du club le soir de la 1/2 finale contre Arsenal en coupe d'Europe avec El Magnico David Ginola. Depuis, j'ai toujours eu le PSG dans la peau".

- Cedric Royer

Avec ce logo de la Lista Nera, un groupe de supporters, Florent Macadam -trente ans de tribunes- marque son "attachement aux couleurs parisiennes et à toutes les époques traversées, les années Canal, Colony Capital, et QSI. Même dans les années noires, on n'a jamais lâché notre club."

- Florent Macadam

Eyko Luna s'est plantée dans le dos "une flèche, car je suis joueuse et buteuse d'une équipe féminine. J'ai aussi voulu un chapelet avec les lettres du club car ma foi, c'est le PSG depuis que je suis petite. L'aile et la plume pour mon joueur préféré : l'aigle des Açores, Pauleta".

- Eyko Luna

Shady Team Paris : "Cette équipe est ma vie, tout simplement"

- Shady Team Paris

Merci à : Shady Team Paris, Hugo Bonfort, Hanq LNP, Keviin Zonga Taga, Keviin Zonga Taga, ToNy Jakr, Steve-Laura Jeanne, Arnaud Dylan Pontonnier, Keviin Fmt, Cedric Royer, Samantha Richard, Nath Sept-cinq, RiKoo le singe, Florent Macadam, Mederic PSG, Eycko Luna, Ludo Plecis, Jean-Christophe Meilhon, Dave Paname, Arnaldinho Gaucho, Michaël Héron, Erwin pyro, Michael Garcia, Cayre Gino, David Cherel, Wilfried Lefebvre, Nico Couvreur, Steeve Dujardin, Damien Luna, Florent Heluin, Alex Virage Auteuil, Slimane Adouane, Laura LZ, Neda neufquatre, Ben Afflax, Alex Petra, Joy Hamel, Dave Paname, Rems assistduprof, Nicolas Mandeix, Vinz Jarod, Thibault Nemausa, Simon Bach, Alex Thiago Silva, Michael GRT, Jerome Houdant, Lilie Ibo, Sébastien Mercy, Sferos Lenfoiross, Jeremy Viadaloca, Michel Leveau, Juste Kaz, J Mac Lista Nera.