VIDÉO - Thomas Pesquet échange avec Killian Mbappé depuis l'espace

Dans cette vidéo publiée sur le site de l'UEFA, l'attaquant star des bleus discute pendant de longues minutes avec l'astronaute. Un échange incroyable, drôle et touchant sur la vie en apesanteur, les missions effectuées à bord de l'ISS et le foot bien sûr !

Une visio-conférence entre Clairefontaine et la Station spatiale internationale. A trois jours du début de l'Euro, Killian Mbappé s'est offert 20 minutes de détente et de rêve en compagnie de Thomas Pesquet. Ils ont échangé sur la vie en apesanteur et le football. Des étoiles plein les yeux, Killian Mbappé n'a pas caché son admiration pour l'astronaute. Thomas Pesquet a de son côté répondu à toutes les questions de l'attaquant des bleus avec un ballon de l'Euro entre les mains.

Tu es un peu le premier à faire partie d’un vol spatial par ballon de football interposé, donc félicitations ! - Thomas Pesquet à Killian Mbappé

"Rendez-nous fiers !"

En bon fan de foot, Thomas Pesquet a promis de suivre l'Euro qui commence le 11 juin prochain. Il a ensuite souhaité bonne chance aux Bleus pour la compétition. _«_Rendez-nous fiers, j’essaie de tout faire pour donner une bonne image de la France et je suis sûr que vous le ferez aussi», a-t-il lancé. Une rencontre improbable qui a fait réagir les internautes.

