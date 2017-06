VIDEO - Tour de France en Dordogne : on a testé l'étape "Périgueux-Bergerac" (1/10)

Avant le passage des coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet sur le parcours Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine a testé l'étape. Premier épisode de cette série entre Périgueux et Saint-Pierre-de-Chignac.

"On fait l'étape ensemble" n°1 : Périgueux / Saint-Pierre-de-Chignac Copier

Pour ce premier numéro, Benjamin Fontaine, accompagné de Jean Mespoulède et Simon Garraud, cyclistes du Cyclo-club Périgueux Dordogne, a relié Périgueux à Saint-Pierre-de-Chignac (16 km). Entre quelques faux-plats douloureux et un premier souci mécanique il a rencontré le maire de Saint-Pierre, Daniel Reynet et Jean-Claude Courtines, ancien coureur cycliste.

