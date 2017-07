VIDEO - Tour de France en Dordogne : on a testé l'étape "Périgueux-Bergerac" (10/10)

Avant le passage des coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet sur le parcours Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine a testé l'étape. Dernier épisode de cette série entre Le-Buisson et Bergerac en passant par Lalinde.

Le 11 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Périgueux à Bergerac. Notre journaliste Benjamin Fontaine s'est lancé un défi : réaliser les 178 km de cette étape à vélo (alors qu'il n'en fait jamais). Une série à suivre en dix épisodes. Découvrez le dernier entre Le-Buisson et Bergerac avec un arrêt "souvenirs" à Lalinde.

Périgueux-Bergerac "On fait l'étape ensemble" - Etape 10 : L'arrivée à Bergerac Copier

Pour ce dernier numéro, Benjamin Fontaine relie Le-Buisson à Bergerac, toujours accompagné de Jean-Louis Authier et Simon Garraud du Cyclo-club Périgueux Dordogne. Les quarante derniers kilomètres ne vont pas être les plus simples pour autant après 130 km de course. Avant de fêter l'arrivée à Bergerac, Benjamin fait un arrêt à Lalinde pour rencontre Daniel Dihars qui a été cycliste indépendant pendant plusieurs années. Il nous raconte ses souvenirs de coureur.

► Découvrez le tracé de l'étape "Périgueux-Bergerac"