VIDEO - Tour de France en Dordogne : on a testé l'étape "Périgueux-Bergerac" (6/10)

Avant le passage des coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet sur le parcours Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine a testé l'étape. Sixième épisode de cette série entre Sarlat et Domme avec la montée vers la bastide au menu de cette étape.

Le 11 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Périgueux à Bergerac. Notre journaliste Benjamin Fontaine s'est lancé un défi : réaliser les 178 km de cette étape à vélo (alors qu'il n'en fait jamais). Une série à suivre en dix épisodes. Découvrez le sixième entre Sarlat-la-Caneda et Domme.

Périgueux-Bergerac "On fait l"étape ensemble" - Etape 6 : entre Sarlat et Domme. Copier

Pour ce nouveau numéro, Benjamin Fontaine a relié Sarlat à Domme (12 km). A mi-chemin, après 90 km parcours, une belle montée (classée catégorie 4) attend notre journaliste. Dans la bastide, le maire Jean-Claude Cassagnol et Jean-Pierre Bessard président du club cycliste de Domme nous parlent de la façon dont ils vont animer le Tour lors de son passage.

Demain, mardi, septième épisode entre Domme et Vezac. Rendez-vous à 6h20 et 7h20 sur France Bleu Périgord et sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

► Découvrez le tracé de l'étape "Périgueux-Bergerac"