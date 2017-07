VIDEO - Tour de France en Dordogne : on a testé l'étape "Périgueux-Bergerac" (8/10)

Avant le passage des coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet sur le parcours Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine a testé l'étape. Huitième épisode de cette série entre Vezac et Saint-Cyprien.

Le 11 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Périgueux à Bergerac. Notre journaliste Benjamin Fontaine s'est lancé un défi : réaliser les 178 km de cette étape à vélo (alors qu'il n'en fait jamais). Une série à suivre en dix épisodes. Découvrez le huitième entre Vezac et Saint-Cyprien.

Périgueux-Bergerac "On fait l'étape ensemble" - Etape 8 : entre Vezac et Saint-Cyprien Copier

Pour ce nouveau numéro, Benjamin Fontaine relie Vezac à Saint-Cyprien accompagné par Jean-Louis Authier et Simon Garraud du Cyclo-club Périgueux Dordogne. Une étape d'une dizaine de kilomètres seulement et plutôt rapide mais un pépin technique va venir ralentir leur progression. A Saint-Cyprien, deux adjoints attendent notre journaliste pour parler des animations qui feront vivre la commune le 11 juillet.

Demain, jeudi, retrouvez le neuvième épisode entre Saint-Cyprien et Le-Buisson. Rendez-vous à 6h20 et 7h20 sur France Bleu Périgord et sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

► Découvrez le tracé de l'étape "Périgueux-Bergerac"