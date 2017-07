VIDEO - Tour de France en Dordogne : on a testé l'étape "Périgueux-Bergerac" (9/10)

Avant le passage des coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet sur le parcours Périgueux-Bergerac, notre journaliste Benjamin Fontaine a testé l'étape. Neuvième épisode de cette série entre Saint-Cyprien et Le Buisson.

Le 11 juillet, les coureurs du Tour de France relieront Périgueux à Bergerac. Notre journaliste Benjamin Fontaine s'est lancé un défi : réaliser les 178 km de cette étape à vélo (alors qu'il n'en fait jamais). Une série à suivre en dix épisodes. Découvrez le neuvième entre Saint-Cyprien et Le-Buisson.

Pour ce nouveau numéro, Benjamin Fontaine relie Saint-Cyprien au Buisson accompagné par Jean-Louis Authier et Simon Garraud du Cyclo-club Périgueux Dordogne. Une étape quinzaine de kilomètre sous 35°C. Arrivé à bon port, Benjamin rencontre Gilles Vergbruge et Gaël Maradenne qui vont animer le tour dans la commune. Emile Delmas dit "Milou" va lui raconter ses souvenirs de courses cyclistes avec un certain Raymond Poulidor...

